المتحدث العسكري: لا حملة انتخابية للسيسي حتى الآن

أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أحمد محمد علي، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ليست له حملة انتخابية رسمية، ولم يعلن قراره بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن.

وقال إن استخدام اسم المشير السيسي في حملات دعائية غير رسمية تستخدم لغة غير ملائمة في مخاطبة الشعب أمر يسيء إلى المؤسسة العسكرية وقادتها.

وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تقدر شعور الشعب الذي يثق بالمشير السيسي ويدفعه إلى الترشح للرئاسة، ولكن عليهم أن يدركوا حساسية الظروف التي تمر بها البلاد، وطبيعة العمل الذي يقوم به المشير السيسي كوزير للدفاع.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن البعض يحاول استغلال اللافتات ولوحات الإعلانات المنتشرة في الطرقات وأعلى الكباري بالقاهرة، ويوظفها سياسياً لأهداف تتعلق بالسباق الانتخابي المزمع بدايته خلال الفترة المقبلة.

وقد انتشرت مؤخراً ببعض الشوارع لافتات تأييد للمشير السيسي تحمل بعض العبارات مثل: "اتقل يا شعب.. الكبير جاي".

وأثارت هذه اللافتات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

واعتبر نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللافتات تعتبر "البداية الرسمية لحملة المشير عبدالفتاح السيسي الانتخابية"، حسب قولهم، وربطوا بين توقيت ظهورها واقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات.

وفي الوقت ذاته انتقد عدد من النشطاء أسلوب الخطاب الذي كتبت به عبارة "اتقل يا شعب الكبير جاي"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالشعب المصري، وأنه أسلوب لا يليق بمخاطبة المصريين.