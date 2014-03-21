استعدادات أمنية مشددة في مصر قبيل مظاهرات الإخوان

يشهد محيط ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، تكثيفا أمنيا تحسبا لمظاهرات الإخوان التي دعا إليها ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، فيما تسير حركة المرور بشكل منتظم بكافة الاتجاهات.

ووفق الموقع الرسمي للتلفزيون المصري، انتشرت قوات الجيش، صباح اليوم الجمعة، في محيط جامعة الدول العربية والمتحف المصري، كما تواجدت سيارات الأمن المركزي بكثافة في الشوارع القريبة من الميدان، كما شهد شارع محمد محمود تواجداً لرجال المباحث بزيهم المدني.

كما كثفت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين محيط قصر الاتحادية، من تعدادها بجوار مسجد عمر بن عبدالعزيز، المطل على منتصف شارع الميرغني أمام البوابة 4 لقصر الاتحادية، قبل التظاهرات التي من المقرر لها عقب صلاة الجمعة.

فيما دفعت القوات بعدد من الحواجز الحديدية لإغلاق منتصف شارع الميرغني بجوار المسجد تماما، وتواجد 8 أبراج خرسانية، ووقوف 8 أفراد عليها، لتأمين الجنود المارة، واستمر تواجد 22 سيارة لنقل الجنود، و7 مدرعات لمكافحة الشغب.

ودعا ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية مناصريه إلى مظاهرة مليونية غير مسبوقة، الجمعة، في إطار ما يصفه بـ"الموجة الثورية الثانية" التي بدأها يوم الأربعاء.

وقال التحالف في بيان له إن على الشباب مواصلة قيادة الثورة لإثبات قدرتهم على استرداد الحرية ودحر الانقلاب، على حد تعبيره.