الأمن يطلق قنابل الغاز لتفرقة اشتباكات بالإسكندرية

أفادت مراسلة قناة "العربية" أن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة اشتباكات نشبت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وأهالي منطقة العوايد، شرق الإسكندرية، وألقت قوات الأمن القبض على 10 منهم.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية: "تم إلقاء القبض على 10 من مؤيدي الرئيس المعزول".

وانطلقت4 مسيرات لأعضاء تنظيم الإخوان بالإسكندرية، بعد صلاة الجمعة في التظاهرات التي دعا إليها ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" المناصر للإخوان المسلمين تحت شعار "جمعة الحسم".

ورفع المشاركون عدداً من اللافتات منها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، "صامدون حتى النهاية"، و"اليوم الحسم"، وغيرها من الشعارات المناهضة للمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ووزارة الداخلية وما وصفوه بالانقلاب العسكري.

كما نظم العشرات من أعضاء تنظيم الإخوان مسيرة أمام جهاز مدينة برج العرب الجديدة أقصى غرب المحافظة، ضمن الفعاليات التي دعا لها ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية التابع للجماعة، لدعم الرئيس المعزول.

وحمل المشاركون في مسيرات الإخوان، لافتات وشارات "رابعة العدوية"، مرددين عدداً من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والسلطات الحالية وثورة 30 يونيو.

وطالب متظاهرو الإخوان بالإفراج عن مرسي، منددين بمحاكمة المقبوض عليهم من زملائهم المتهمين بالتورط في ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، مطالبين بالإفراج عنهم.

وتمكنت قوات أمن الإسكندرية، بمعاونة رجال القوات المسلحة، من إحباط محاولة تجمع العشرات من عناصر تنظيم الإخوان، بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، أثناء صلاة الجمعة، تمهيداً للتظاهر بعدها.

ورحب أهالي المنطقة بتفريق قوات الأمن لأنصار الإخوان، ورددوا هتافات مساندة لرجال الجيش والشرطة تدعيماً لهم.