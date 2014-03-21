صباحي يلمح للسيسي: البعض تأخر ترشحه للرئاسة

في انتقاد غير مباشر لوزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، قال حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، إنه لم يتسرع في إعلان نيته الترشح للرئاسة وإنما غيره هو الذي تأخر.

وجاءت تصريحات صباحي في حديث لقناة تلفزيونية مصرية، ليلة الخميس.

واعتبر صباحي أن تأخر المرشحين في الإعلان عن نيتهم لا يتيح للمواطنين فترة كافية للحكم على برامجهم.

وتدور تكهنات يومية حول قرار مرتقب للمشير السيسي بترك منصبه في وزارة الدفاع المصرية، وخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وفي تلك الأثناء، قال المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، إن أسباباً فنية وراء التأخر في إعلان الجدول الزمني لموعد وفتح باب الترشح.

وأوضح فهمي أن تأخر إعلان الجدول الزمني للانتخابات يرجع لعملية الإعداد، وتحضير الأجهزة الإلكترونية لمكاتب الشهر العقاري، نافياً وجود أي أسباب سياسية أو أمنية وراء هذا التأخير.

وأضاف أن اللجنة لا تنتظر أي شخص يجهز لترشيح نفسه أو ينظم ظروفه كما يدعي البعض، في إشارة إلى ما يدور حول تأخر الإعلان في بعض الدوائر المصرية.