فصل 23 طالباً لرفع علم "القاعدة" بجامعة القاهرة

في خطوة غير مسبوقة بجامعة القاهرة قرر الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة, فصل 23 طالباً, غالبيتهم بكلية دار العلوم, فصلاً نهائياً.

يأتي ذلك على خلفية اتهامهم جميعاً بارتكاب أعمال عنف وتخريب بالحرم الجامعي، ورفع علم تنظيم "القاعدة"، وإصابة 5 طلاب بكلية الهندسة, خلال تظاهر مئات الطلاب بالجامعة, تلبية لدعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في الذكرى الثالثة لـ19 مارس, والمعروفة إعلامياً بذكرى "غزوة الصناديق", في إشارة إلى إجراء الاستفتاء على الإعلان الدستوري عام 2011.

يذكر أنه بمقتضى ذلك الدستور تمكن الإخوان من الوصول إلى أكثرية برلمانية ورئاسة مصر, قبل أن تندلع ثورة 30 يونيو وتنهي حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

علم القاعدة.. وتحطيم كلية الحقوق

وأشار بيان رسمي صادر عن الجامعة، اليوم الجمعة، أنه يجري حالياً, الاستعانة بتفريغ الفيديوهات المسجلة لتحديد هوية وأسماء طلاب آخرين شاركوا بأعمال العنف والتخريب, ومنها التعدي على كلية الحقوق، وتحطيم الباب الرئيسي بها وعدد من المكاتب الإدارية والنجف بالمدخل، ورفع علم تنظيم "القاعدة"، ومحاولة تعطيل العملية التعليمية.

وشدد الدكتور نصار على أن الجامعة لن تتهاون في إعمال القانون مع الطلاب الذين يمارسون عنفاً وتخريباً في الجامعة، بما في ذلك الفصل النهائي من الجامعة, تطبيقاً للمادة الجديدة التي تم إضافتها مؤخراً لقانون تنظيم الجامعات لردع الطلاب المخربين.

تمشيط الحرم.. وقنابل يدوية

هذا.. وانتقلت النيابة العامة إلى الحرم الجامعي, بعد تلقيها بلاغاً بالأحداث من الجامعة, وقامت بمعاينة الخسائر والتلفيات بكليتي الحقوق والهندسة, وتسلمت نسخاً من الفيديوهات التي بحوزة إدارة الجامعة. كما تولت إدارة الفحص الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عملية تمشيط للحرم الجامعي, أسفرت عن العثور على 3 قنابل يدوية الصنع، إحداها انفجرت بكلية الحقوق دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وأبطل خبراء المفرقعات مفعول القنبلتين الأخريين.

من جانبه أشاد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية, بقرار فصل الطلاب من جامعة القاهرة, وأكد لـ"العربية.نت" أنه إجراء حاسم ومتسق مع لائحة الجامعات, تجاه ما جرى يوم الأربعاء من إجرام وإرهاب وترهيب وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة, وإلحاق الضرر المادي بالبلاد. إذ إن ما حدث أظهر قوات الأمن المصرية أمام العالم عاجزة عن حماية منشآت مصر, وهو أمر مسيء للبلاد".

جرائم مكتملة

ولفت سلامة إلى أن هؤلاء الطلاب مجرد أدوات تحركها منظمات وجماعات لها مآرب سياسية، أهمها زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد. ونبه إلى أن قرار فصلهم محاكمة إدارية, وهذا لا يمنع من تحويلهم للنيابة العامة للتحقيق ومحاكمتهم جنائياً على الجرائم المرتكبة.

إلى ذلك وصف الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون بجامعة بني سويف, هذه الأحداث بالعمل الإجرامي الممنهج الذي يهدف لإسقاط مؤسسة التعليم الجامعي ضمن مسلسل المحاولات اليائسة لهدم مؤسسات مصر.

وأضاف عبدالجواد لـ"العربية.نت" أن ما يحدث داخل الجامعات بواسطة هذه النوعية من الطلاب, من تعطيل للعملية التعليمية والتعدي على أشخاص وتخريب للمرافق والمنشآت الجامعية, ما هو إلا جرائم مكتملة الأركان ترتكبها قلة ضئيلة, لا تزيد نسبتهم عن 5% من إجمالي عدد طلاب جامعات مصر.