مصر.. تأجيل محاكمة 527 من قيادات جماعة الإخوان

قررت محكمة الجنايات بالمنيا في مصر، برئاسة المستشار سعيد يوسف، تأجيل محاكمة 527 من قيادات الإخوان المسلمين، ضمن 1211 قياديا، تتم محاكمتهم على جلستين، اليوم السبت والثلاثاء القادم، إلى جلسة يوم الاثنين القادم.

وطلبت هيئة الدفاع عن الإخوان رد المحكمة، فيما ردد المتهمون داخل القفص هتافات عن بطلان المحاكمة.

وبدأت السبت محاكمة أكثر من 1200 قيادي وعضو في جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهم تتعلق بأعمال عنف شهدتها البلاد في منتصف أغسطس الماضي، كما أفادت مصادر قضائية.

وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علماً بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها إسلاميون منذ عزل مرسي في 3 يوليو، إثر احتجاجات شعبية واسعة.

ومن أبرز المتهمين الذين يمثلون أمام محكمة الجنايات بالمنيا مرشد جماعة الإخوان محمد بديع. ويحاكم بديع مع أكثر من 1200 متهم آخر بتهم ارتكاب أعمال عنف، والتعدي على أشخاص ومنشآت عامة.

ومنذ عزل مرسي، يتظاهر أنصاره بانتظام للمطالبة بعودته إلى السلطة، ولكن قوات الأمن تعمد في الغالب إلى تفريق هذه التظاهرات، مما يسفر عن صدامات بين الطرفين.

وكانت السلطات المصرية صنفت جماعة الإخوان تنظيما "إرهابيا" في ديسمبر بعد هجوم انتحاري استهدف مركزاً للشرطة شمال القاهرة وأوقع 15 قتيلاً، وتبنته جماعة إسلامية متطرفة لا يعرف عنها ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل 85 عاماً.