مصر.. فتح باب الترشح للرئاسة في 29 أو 30 مارس

كشف مسؤول انتخابي كبير في مصر، أمس السبت، أن الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة سيعلن مطلع الأسبوع القادم.

وقال المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية لوكالة "رويترز": "من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في 29 أو 30 مارس".

وأضاف فهمي أن اللجنة كلفته أمس بضرورة الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية اللازمة كي يتسنى لها الإعلان عن فتح باب الترشح مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد ذكرت أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع يوم 30 مارس لتعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات و"يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب".

ويعني هذا الأمر ضرورة استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد إذا كان ينوي الترشح. يذكر أنه لا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش.

وفي سياق متصل، نقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله أمس السبت إن "المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال عدة أيام.. في منتصف الأسبوع الجاري بما ﻻ يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام".