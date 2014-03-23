نصف طن متفجرات لتصفية رئيس أركان الجيش المصري

بدأ رجال البحث الجنائي في شمال سيناء، رفع البصمات من على برميلين من البلاستيك في داخلهما حوالي نصف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، عثر عليهما السبت قرب "كمين المحاجر" في طريق المطار بالعريش، قبل بدء زيارة قام بها الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان الجيش المصري، إلى المنطقة، حيث تفقد مواقع عسكرية وأمنية، وقام بتكريم عدد من الجنود والضباط.

وقال مصدر أمني إن إرهابيين "كانوا يستهدفون الفريق صبحي أثناء جولته، ولكن تم اكتشاف العملية من خلال مرور الدوريات التمشيطية"، فتم استدعاء لجنة من خبراء المفرقعات، وتحريز المادة داخل كتيبة 101 بضاحية السلام في العريش، موضحا أن أحد البرميلين كان موصولا بموقت "تايمر" وشريحة تفجير ومفجر، وعند اكتشافه قامت قوات الجيش بتفجيره قبل وصول رئيس الأركان إلى مطار العريش.

وكان الفريق صدقي صبحي تفقد، أمس السبت، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المشاركة في القضاء على البؤر "الإرهابية"، وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة في سيناء، حيث ألقى كلمة اعتبر فيها أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي "هي المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التي لا تهاون فيها"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل دائما "الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب الذي لا يبخل عن دعم قواته المسلحة"، وفق تعبيره.