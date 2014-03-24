واشنطن قلقة من حكم الإعدام بحق 529 من الإخوان بمصر

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تشعر بـ"القلق العميق" لأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وذكر المسؤول في وزارة الخارجية: "رغم إمكانية استئناف تلك الأحكام إلا أنه لا يبدو من الممكن في قضية تشمل أكثر من 529 متهماً مراجعة الأدلة والشهادات بشكل عادل ويتناسب مع المعايير الدولية خلال جلستي محاكمة فقط".

ويأتي هذا التصريح الأميركي بعد جلسة حكمت فيها "جنايات المنيا" في مصر بإعدام 529 من الإخوان في أحداث "شغب ما بعد رابعة" وإحالة أوراقهم إلى المفتي، وبرأت 16 آخرين اتهموا بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف إحالة أوراق 529 من عناصر وقيادات الإخوان إلى المفتي وبراءة 16 آخرين في القضية المنظورة أمام المحكمة والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين وترويع الآمنين.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة 683 متهماً في أحداث العنف بمركز العدوة بنفس المحافظة أيضاً، وبينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة غداً الثلاثاء وتستمر حتى الخميس القادم.