وزير خارجية مصر يستبعد حصول "مصالحة" في قمة الكويت

استبعد وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أمس الأحد، حصول "مصالحة" عربية في القمة العربية المقرر انعقادها في الكويت هذا الأسبوع.

وقال فهمي في مؤتمر صحافي: "لا أتوقع أن نخرج من قمة الكويت والأطراف مقتنعة بأن الأمور تمت تسويتها لأن الجرح عميق".

وأضاف: "وحتى إذا توصلنا إلى صيغة وهذا مستبعد.. نحتاج جميعا إلى فترة لكي تتم ترجمة هذه الصيغة إلى التزام حقيقي بمواقف وخطوات تنفيذية تعكس تغييراً في السياسات".

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر، بسبب ما تبديه الدوحة من دعم لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر.

وفي هذا السياق أكد فهمي أنه لم يلتق نظيره القطري خلال الاجتماعات التحضرية للقمة التي تستضيفها الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأعرب عن أمله أن تشهد القمة "بداية معالجة حقيقية" للقضايا العربية، "لأن عملية المصالحة الوقتية لا تنفع.. والقضايا أعمق من هذا".