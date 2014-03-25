طوارئ بفنادق شرم الشيخ بعد اعتداء جنسي على سائحة

ذكرت وزارة السياحة المصرية، الثلاثاء، أنها سحبت رخص تشغيل فندقين في مدينة شرم الشيخ السياحية المعروفة، على البحر الأحمر، بعد تقارير عن حدوث اعتداءات جنسية ضد سائحات.

وقدمت سائحة بريطانية شكوى ضد موظف فندق في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً، حسبما قالت مسؤولة بوزارة السياحة المصرية.

وقالت رشا العزازي الناطقة باسم وزارة السياحة في مصر إن "الوزارة اتخذت سلسلة من القرارات، منها إلغاء ترخيص فندق هيلتون شارك باي يوم الاثنين".

وأضافت العزازي أن الوزارة اتخذت أيضا قرارا بسحب رخصة تشغيل فندق آخر قدمت فيه شكوى بوقوع اعتداء جنسي.

لكن موظف استقبال في فندق شارك باي أكد أن "الفندق يعمل بشكل طبيعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد في الفندق مسؤول للعلاقات العامة يمكن أن يرد على استفسارات الصحافيين".

وقال الموظف: "يمكننا القول إن هناك شكوى وإن التحقيق جار فيها، والفندق يعمل بشكل طبيعي وحتى الآن لم يصلنا أي شيء بشأن قرار وزارة السياحة".

ويتوافد مئات الآلاف من السائحين على المنتجعات السياحية المصرية على البحر الأحمر، حيث قدمت شكاوى سابقة بشأن مضايقات جنسية.