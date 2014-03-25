السيسي يعلن عن تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب من الجيش

قال وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي إن تشكيل قوات التدخل السريع يهدف إلى مواجهة التحديات والإرهاب الذي تتعرض له مصر في الوقت الراهن. وأوضح السيسي، خلال تفقده لقوات التدخل السريع، أن تشكيل مثل هذه القوات يعد الأول من نوعه في الجيش المصري، وأكد قدرة هذا التشكيل على تنفيذ مهام جريئة وخاطفة.

وقال المشير السيسي أيضاً إن مصر ماضية في بناء دولة ديمقراطية ترضي جميع المصريين وتلبي تطلعاتهم نحو المستقبل.

وأضاف أن أمن مصر وسلامتها يكمن في قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة لبذل الجهد بكل تفانٍ وإخلاص وشرف، مضيفاً أن قوات التدخل السريع تضم أفضل عناصر القوات المسلحة من المشاة والمدرعات والدفاع الجوي والقوات الخاصة، مؤكداً أن قوات التدخل السريع تمتاز بالقدرة العالية على المناورة وسرعة الحركة لتنفيذ جميع المهام.

وأوضح أن الوحدة الجديدة تم تشكيلها في زمن قياسي، وهو ما يعني أن الجيش المصري قادر على أن يفعل المستحيل.