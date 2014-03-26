إحالة 919 متهماً من الإخوان للمحاكمة الجنائية

وافق المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، على إحالة 919 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا في قضيتين.

وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل، والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فضّ الاعتصامين المسلحين للإخوان بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة.

وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، و201 متهم هارب أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم، وتقديمهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

ويتصدر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات أنه قام بتحريض المتهمين من أعضاء الإخوان على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمداً بالمنشآت.

وأمر المستشار عبدالرحيم عبدالمالك بإحالة 715 متهماً آخرين في القضية الثانية، ويتقدمهم محمد بديع أيضاً، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي.

وكشفت أن المتهمين ارتكبوا جرائم اقتحام مركز الشرطة والمحكمة ومجلس مدينة سمالوط، وكذا مبنى هيئة النيابة الإدارية، واقتحام نقطة شرطة "المهاجرين" وإتلاف محتوياتها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 6 أشخاص، والشروع في قتل 51 آخرين.

كما تضمنت القضية الثانية اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، على متهمين آخرين بذات القضية في شأن وقوع تلك الجرائم، على نحو أكد وقوع جرائم التحريض والقتل والعنف التي تم ارتكابها.