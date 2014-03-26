حبس نهى العمروسي بتهمة تعاطي المخدرات

انضمت الفنانة المصرية نهى العمروسي إلى قائمة الفنانين الذين وقعوا ضحايا لتعاطي المخدرات؛ حيث قرر هاني الليثي رئيس محكمة جنح قصر النيل تجديد حبس الفنانة و8 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بتعاطي مخدر الهيروين داخل "جاليري" بمنطقة الزمالك وسط القاهرة.

ووردت معلومات للعميد هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل تفيد بقيام صاحب محل جاليري لبيع القطع الأثرية بمنطقة الزمالك ببيع المواد المخدرة للمشاهير من الوسط الفني.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث لمداهمة المحل، حيث ألقي القبض على 8 أشخاص، بينهم الفنانة نهي العمروسي، أثناء تعاطيهم كمية من الهيروين وقطع الحشيش وكميات من علب السجائر المحشوة بالحشيش.

وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة لهم، وأصرت نهى العمروسي والمخرج عمرو فاروق صاحب الجاليري على إجراء تحليل لهم بالطب الشرعي لإثبات صحة أقوالهم.

ومن جانبها قالت هالة العمروسي شقيقة الفنانة إن شقيقتها بريئة من تهمة تعاطي المخدرات، وإنها توقفت عن تدخين السجائر منذ فترة، وأوضحت في مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم" المصرية أن شقيقتها ذهبت لنقابة الصحافيين لحضور ندوة ثم اتجهت بعد ذلك لجاليري في منطقة الزمالك لأخذ مجموعة من الفضة، حيث كانت تجهز لمسلسل جديد، وعندما داهمت الشرطة المكان لم تجد أي مخدرات مع شقيقتها.

وكان عدد من الفنانين المصريين قد وقفوا خلف الأسوار جراء تورطهم في قضايا تعاطى مخدرات، وكان آخرهم الفنانة دينا الشربيني التي ألقي القبض عليها بمنطقة الزمالك ومعها 3 غرامات من الكوكايين.

كما تم اعتقال الفنان أحمد عزمي في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر وبحوزته ماد مخدِّرة، وقبلها بشهور قليلة سقطت الفنانة نيفين مندور التي قامت بدور زوجة "اللمبي" في إحدى المدن الجديدة وبحوزتها مخدرات.

واعترف الفنان فاروق الفيشاوي، في وقت سابق، بتعاطيه المخدرات وبأن زوجته السابقة سميّة الألفي هي من ساندته في هذه الأزمة وشجّعته على الشفاء منها.