ميشال سليمان للبابا تواضروس: مصر صححت بوصلة المنطقة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن حركة التغيير الذي حدثت في مصر وإقرار الدستور الجديد أعاد تصحيح البوصلة في المنطقة العربية بعد أن انحرف الربيع العربي نحو التطرف.

وقال الرئيس اللبناني، عقب استقباله البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العلاقات المصرية اللبنانية قديمة ومتجذرة مرتبطة بقيم الاعتدال والتسامح والثقافة واللبنانيون الذين فرّوا من لبنان ذهبوا إلى مصر طلباً للحرية وكانوا من كل الطوائف مسلمين ومسيحيين وكانوا أدباء كباراً كتاباتهم ومؤلفاتهم مازالت موجودة حتى اليوم.

وأضاف أن هذا الأمر يدعونا للتفاؤل، وهناك أمل كبير نظراً لتطور الوضع في مصر، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد، وهو دستور معتدل أعاد التوازن إلى المنطقة العربية بعد أن اختل التوازن بها بسبب الربيع العربي الذي انحرف إلى التطرف، لكن البوصلة أعيد توجيهها بشكل جديد عبر الحركة الجديدة التي حدثت في مصر.

وأعرب عن تمنياته أن يكون هذا الدستور مقدمة لدساتير مناسبة في الدول العربية الأخرى التي حدث بها تغيير للأنظمة والحكم.

ورداً على سؤال حول تقارب انتخابات الرئاسة في مصر ولبنان معاً وهل يتوقع أن يتحقق الاستقرار في البلدين بعد إجرائهما؟ قال الرئيس اللبناني إن تداول السلطة مؤشر للاستقرار، فمن لديه مطلب يحققه بالانتخاب والذي كان يسعى للوصول للسلطة ينتظر لمرات أخرى.