أبو القمصان: القانون الجديد ضمان لنزاهة الانتخابات

قال اللواء رفعت أبو القمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إنه طالما أن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق غيّر وضعه الوظيفي فإنه يحق له القيد في كشوف الناخبين، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة اسم السيسي إلى قاعدة بيانات الناخبين، حيث يحق له وفقا للقانون أن يتم إضافته مباشرة للقاعدة بسبب زوال المانع السياسي لمباشرة حقوقه الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت، وهو مانع كونه فردا في جهاز الجيش.

وأضاف أبو القمصان ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن قانون الانتخابات الجديد زاد من مساحة حيادية ونزاهة العملية الانتخابية، موضحاً أنه لا يوجد حد أقصى لعدد توكيلات تأييد مرشح رئاسي، قائلاً: "قانون الانتخابات الرئاسية حدد خط سير العملية الانتخابية وحدد 20 مليونا للدعاية الانتخابية لكل مرشح رئاسي، ويحظر تلقي أموال من الخارج".

وأشار أبو القمصان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد اجتماعا يوم الأحد القادم لكي تعلن خلاله عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات على منصب رئيس الجمهورية المرتقبة والتي يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب.

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد مؤتمراً صحفيا الأحد القادم تعرض فيه التوقيتات الزمنية الكاملة لمراحل الانتخابات الرئاسية الجديدة من فتح باب الترشح لقبول أوراق المرشحين وحتى إعلان النتائج النهائية لها، وتتناول فيها اللجنة الأوراق المطلوبة ومواعيد الكشف الطبي ومرحلة الدعاية الانتخابية وشروطها والضوابط التي تحكمها وفقا لأحكام قانون الانتخابات الجديد، كما ستعلن اللجنة خلال المؤتمر مواعيد تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية الجديدة وكذلك قواعد مشاركتهم في تحرير توكيلات موثقة تأييداً للمرشحين الرئاسيين.

ولفت أبو القمصان إلى أنه تم إعداد كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالترتيب للعملية الانتخابية والتي يأتي من بينها تدريب موظفي الشهر العقاري على التعامل مع جهاز القارئ الإلكتروني للبيانات وبعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بعملية الإعداد للانتخابات الرئاسية والمعني بها بعض الوزارات والهيئات الأخرى.