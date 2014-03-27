صبحي يؤدي اليمين وزيراً للدفاع وحجازي رئيساً للأركان

قال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الخميس، إن الفريق أول صدقي صبحي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية أدى اليوم الخميس، اليمين القانونية وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي بعد يوم من استقالة المشير عبد الفتاح السيسي من المنصب للترشح لرئاسة أكثر الدول العربية سكاناً.

وقال التلفزيون إن صبحي شارك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. وكان منصور رقى صبحي لرتبة الفريق أول أمس الأربعاء.

ويشغل وزير الدفاع والإنتاج الحربي منصب القائد العام للقوات المسلحة في نفس الوقت.

وزير الدفاع الجديد

والفريق أول صبحي من مواليد 1955 بمدينة منوف، محافظة المنوفية، وهو متزوج ولديه 3 بنات وولد.

وحصل الفريق أول صبحي على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية (1976) وماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان (1986).

بدأ الخدمة كضابط عام 1976، وخدم بالجيش الثالث الميداني وتتدرج في الوظائف القيادية العسكرية. وتم تعيينه قائداً للجيش الثالث الميداني عام 2009، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية عام 2012 خلفاً للفريق سامي عنان. وأخيراً تمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 26 مارس 2014.

وقام بعدة دورات خارجية خاصةً في الولايات المتحدة وألمانيا. كما درس عام 2004 للماجستير عن تخصص الدراسات الاستراتيجية بكلية الحرب لجيش الولايات المتحدة في ولاية بنسيلفانيا.

رئيس أركان القوات المسلحة

وقال التلفزيون المصري إن اللواء محمود حجازي، الذي تمت ترقيته لرتبة فريق، خلف صبحي في منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.

وكان حجازي حتى تعيينه مديراً للمخابرات الحربية وهو المنصب الذي عين منه السيسي وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي بقرار من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أغسطس 2012.

والفريق حجازي هو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد تخرج من الكلية الحربية عام 1977، في سلاح المشاة. وهو حاصل على دورات أركان حرب ودورات الحرب العليا.

وقبل عزل مرسي ماجت الشوارع في القاهرة ومدن أخرى باحتجاجات على حكمه الذي فشل في إنهاء اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني أعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة 2011.

وأعلن السيسي يوم عزل مرسي خارطة طريق لانتقال ديمقراطي نفذت منه مصر تعديلاً دستورياً وتتأهب لإجراء انتخابات رئاسية خلال شهور تجري بعدها انتخابات تشريعية.