عمرو أديب يرقص على الهواء.. وزغروطة من أميركا للسيسي

على الرغم من أن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية لم يكن مفاجئاً، إلا أن العديد من ردود الفعل الشعبية والإعلامية عليه أتت عفوية وعلى الهواء مباشرة.

هكذا لم يمنع الإعلامي المصري عمرو أديب نفسه من التفاعل مع أحد المتصلين الذي عبر عن فرحته العارمة بترشح السيسي. وراح يتمايل راقصاً مباشرة على الهواء، عندما اتصل مواطن مصري من نيو جيرسي في أميركا، وطلب منه الإعلامي أن يسمعه "زغروطة" ثانية "مستوردة" على حد تعبيره.

وتابع أديب احتفاءه مع المتصل، معلقاً على الزغاريد المستوردة، ليختم معلقاً على مطلقة الزغاريد قائلاً "تسلم الأيادي" في إشارة إلى الأغنية التي أطلقت عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وكان المشير السيسي أعلن ليل أمس الأربعاء استقالته من وزارة الدفاع المصرية، وعزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وقال: "قضيت عمري كله جنديا في خدمة الوطن، وفي خدمة تطلعاته وآماله، وسأستمر إن شاء الله"، مشدداً على أهمية "هذه اللحظة" في حياته ومذكراً بأنه بقي في خدمة الجيش المصري حوالي 45 سنة.