فنانو مصر يستقبلون ترشح السيسي بالزغاريد والدموع

مثلهم مثل أي مواطن آخر خرجت ردود أفعال الفنانين المصريين عقب إعلان خبر ترشح وزير الدفاع المستقيل المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة تلقائية وعفوية ومعبرة عن فرحتهم الشديدة بإعلانه رسمياً استقالته من منصبه وترشحه للرئاسة.

وتفاوتت ردود الأفعال ما بين إطلاق الزغاريد أو الرقص أو الغناء، بل وصلت إلى حد إعلان بعضهم مشاركتهم في حملات تأييده ودعمه وإقناع الناخبين بالتصويت له حرصاً على مستقبل مصر.

"زغرودة" لفيفي عبده وأغنية لهشام عباس

الفنانة فيفي عبده سارعت فور إعلان السيسي خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة بإطلاق "زغرودة" رددتها أكثر من مرة على الهواء، في برنامجها "أحلى مسا" على قناة "mbc مصر".

واغرورقت عينا الفنانة المصرية بالدموع وهي تردد مع زميلها في البرنامج المطرب هشام عباس، كلمات الأغنية الشهيرة "تسلم الأيادي".

وقال المطرب هشام عباس: "لا أعتقد أن الشعب المصري سيرضى رئيساً غير السيسي، خاصة بعد التجربة المريرة التي عاشها مؤخراً من جانب جماعات العنف والإرهاب".

إلهام شاهين: قائد منتظر لأمة جريحة

من جانبها رحّبت الفنانة إلهام شاهين بإعلان السيسي خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، متمنية له التوفيق. وقالت في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنها في قمة السعادة والفرح بترشح السيسي، مضيفة أنه رجل وطني شجاع أنقذ مصر من مصير مُظلم كان ينتظرها من جماعات الظلام، وتدخل في الوقت المناسب لحماية بلده، وقال كلمته المشهورة: "نروح نموت أحسن لما يبقى فيه حد يقعد يروّع في المصريين وإحنا موجودين".

وأضافت أن كلمات السيسي، أمس الأربعاء، "خاطبت مشاعرنا وعقولنا فهي نابعة من قلبه ولذلك دخلت قلوبنا، وكانت صريحة وحماسية وصادقة ولعبت على وتر الوطنية في وجدان كل مصري. هو لم يدغدغ مشاعر المصريين بشعارات وهمية زائفة وأحلام وطموحات وردية، بل كاشفهم بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وأن مصر تحتاج لمجهوداتنا جميعاً، ودعاهم للعمل والإنتاج لبناء دولتهم الحديثة قائلاً لهم إنه أول من سينزل للعمل".

وقالت الفنانة المصرية إن السيسي قائد يحمل كل مواصفات القيادة ويمتلك "الكاريزما" التي تجعل الشعب يحبه ويثق به، وله تاريخه الحافل بالإنجازات التي تؤهله لقيادة دولة بحجم مصر، فقد ارتدى الزي العسكري مدافعاً عن بلده وعمره 15عاماً، وخلعه بالأمس مدافعاً من مكان آخر ومنصب آخر عن هذه الدولة وهذا الشعب. فليس في منصب الرئاسة في ظل ظروف وأوضاع مصر الحالية ما يجعله مغرياً براقاً بل على العكس بات منصباً شديد الخطورة والحساسية بعد ثورتين، ومحاطاً بالتحديات والهموم ويحتاج صاحبه لدعاء الملايين له حتى ينجح ويحقق طموحات أمة جريحة تنتظر من قائدها المغوار الكثير من الطموحات والأحلام والإنجازات.

بدير: عدم ترشحه كان سيصيبنا بالصدمة

أما الفنان أحمد بدير فقال إنه مثل الكثير من المصريين يشعر بالسعادة والغبطة والفرح الشديد بعد قرار ترشح السيسي، مؤكداً لـ"العربية.نت" أنه كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، وكان يخشى ألا يتحقق حتى لا يثير الإحباط والصدمة لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري.

وأضاف بدير قائلاً: "السيسي رجل مقاتل اختار الطريق الأصعب من أجل بلده وتحدى العالم كله وانحاز لشعبه عندما خرج في 3 يوليو ليلبي مطالبه بإخراج جماعة الإخوان من صدارة المشهد السياسي، ولم يأبه بأي تهديدات صدرت له من بعض جماعات العنف والإرهاب ومن بعض الدول الكبرى والإقليمية. لذا اكتسب حب الشعب وثقته، فهو لم يخرج من أجل مجدٍ شخصي بل حمل روحه على كتفه وخرج ليعلن استجابة جيش الشعب لمطالب الشعب".

وأشار نجم الكوميديا المصري إلى أنه يثق بنجاح السيسي وقدرته على إدارة البلاد ونقلها لمصاف الدول المتقدمة متسلحاً بالله وحب الشعب له وثقته به، ومتمنياً له التوفيق في انتخابات الرئاسة، وقال إنه لن يتردد في دعم السيسي بكل ما أوتي من قوة من أجل مصر التي قدمت له ولكل فناني مصر الكثير والكثير، ويريدون أن تكون في أبهى وأروع صورها، نافضة عن كاهلها غبار السنوات الماضية، ومقبلة على فترات نهضة وتقدم تليق بها وبشعبها.

العلايلي: كلماته صادقة مسّت مشاعرنا

من جانبه، أعرب الفنان عزت العلايلي عن ترحيبه الشديد بترشح السيسي، وقال لـ"العربية.نت": "كان قراراً متوقعاً سبقته إشارات، وهو قرار ليس بسهل، بل كان محل دراسة استمرت شهوراً طويلة حتى خرج في التوقيت المناسب والظروف المناسبة".

وأضاف "السيسي استقال وقد رتب أمور الجيش وعهد بالمسؤولية لمن رأى فيهم القدرة على استكمال ما بدأه من تحديث قدراته التسليحية والقتالية ورفع كفاءة أفراده. وأعلن ترشحه للرئاسة بعدما رأى أن الظرف الخارجي والداخلي يتطلب ذلك، حيث إن أمامه الكثير من التحديات الإقليمية والدولية ومواجهة الإرهاب والعنف ومحاولات هز استقرار البلاد".

وقال إن كلمته أمس "مسّت مشاعرنا جميعاً وكانت موجهة للداخل أكثر من الخارج، وهو شيء محمود، فالداخل يحتاج الأولوية الآن.. الاقتصاد شبه منهارٍ وهيبة الدولة تساقطت وأجهزتها في حاجة لمزيد من الحزم والضبط، والشعب لابد أن يُقبل على العمل والإنتاج لبناء دولته ودعم اقتصادها"، مشيراً إلى أنه لاحظ أن الدموع تنساب من عيني السيسي وهو يقول: (عيب على الشعب أن يعيش على الإعانات). أما الخارج فهو لن يمل ولن يكل عن محاولات التدخل، ولمواجهة ذلك علينا توحيد الصفوف وتهيئة الجبهة الداخلية ودعمها تجاه أي محاولات لشق الصف، وهو ما سينجح فيه السيسي لأنه رجل استراتيجيات ويجيد تحريك مشاعر الجماهير وإلهاب حماسهم ودفعهم للعمل والإنتاج والذود عن بلادهم ضد أي محاولات للمساس بها.

هاني شاكر: نتمنى له التوفيق

وبدوره تمنى الفنان هاني شاكر التوفيق للسيسي، وقال: "أدعو الله أن يحميه ويحفظه لمصر، فقطاع عريض من الشعب يؤيد الخطوة التي اتخذها بالترشح".

وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" المصرية مساء الأربعاء، إن "على المصريين أن يفهموا أن السيسي لا يمتلك عصا سحرية ولا يستطيع أن يفعل المعجزات بمفرده، بل عليهم مساندته والعمل معه من أجل رفعة شأن بلادهم والنهوض بها".

ودعا الشعب للكف عن المظاهرات، مطالباً إياهم بالعمل والتوقف عن المطالب الفئوية والاحتجاجات، معرباً عن حزنه من تزايد أعمال العنف بالشوارع والجامعات.

واختتم شاكر حديثه بأغنية سبق أن قدمها للسيسي، دعاه خلالها إلى أن "يكمل جميله" بالترشح للرئاسة، قائلًا: "بالملايين نجيلك تاني بناديلك.. يا محببنا فيك عيون الدنيا عليك.. ولا تحلى إلا بيك ما تكمل جميلك".