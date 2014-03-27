كيري "مضطرب" من الحكم بالإعدام على 529 مصرياً

المصدر: عمّان – فرانس برس

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأربعاء، مصر إلى إلغاء الأحكام بالإعدام التي صدرت بحق 529 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أنها توجه "رسالة سلبية" إلى العالم.

وقال كيري، خلال زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان: "أنا مضطرب كثيرا من القرار المفاجئ وغير المسبوق الذي صدر عن محكمة مصرية بإعدام 529 مواطنا بعد محاكمة سريعة.. هذا الأمر يتحدى المنطق".

وتابع: "أطلب من الحكومة المصرية الانتقالية وقف قرار المحكمة وتأمين محاكمة صحيحة للمتهمين".

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) قد أصدرت الاثنين الماضي أحكاما بالإعدام على 529 شخصا في ختام محاكمة سريعة بشأن أعمال عنف وقعت خلال الصيف.

وحدهم 153 من المتهمين الـ529 موقوفون أما الباقون فهم فارون من العدالة.

وكانت المحاكمة بدأت السبت أمام محكمة جنايات المنيا، وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي عقدت الاثنين.