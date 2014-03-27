مبارك ونجلاه أمام الجنايات مجدداً بقضية قصور الرئاسة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمد بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قصور الرئاسة".

ويمثل أيضاً أما الجنايات في نفس القضية 4 متهمين آخرين وهم: عمرو محمود ومحمد خضر ومحيى الدين وعبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وأحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.