من هو عبد الفتاح السيسي؟

ولد المشير عبد الفتاح سعيد السيسي في القاهرة عام 1954، تخرج من الكلية الحربية عام 1977 وعمل في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية.

حصل على ماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987، وماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بالتخصص نفسه.

المشير السيسي متزوج وأب لأربعة أبناء ثلاثة أولاد وفتاة واحدة.

تولى السيسي عدة مناصب من بينها مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومنصب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع 44 منذ 12 أغسطس عام 2012 وحتى السادس والعشرين من مارس 2014.

وفي 12 أغسطس 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي.

وقد اعتبره حزب الحرية والعدالة وقتها "وزير دفاع بنكهة الثورة".

وفي 27 يناير 2014 تمت ترقيتُه لرتبة مشير بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور.

يذكر أن السيسي أعلن عدة إجراءات عُرفت بخارطة الطريق إثر ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان بإرادة شعبية.