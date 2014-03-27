الأبلة عزيزة: السيسي كان تلميذاً متفوقاً.. وسينجح

في شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب العاصمة المصرية القاهرة، حيث ترعرع المشير عبدالفتاح السيسي، يؤيد أغلب الناس وزير الدفاع السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية.

ويضع أهالي هذه المنطقة الشعبية صور السيسي على جدران بيوتهم، ويتحدث معظمهم عن ابن الحي بحب وفخر.

ومن بين مؤيدي السيسي في هذا الشارع، الأستاذة عزيزة نوبي حسن، مدرسة العلوم والرياضيات في مدرسة البكري الابتدائي، أو "الأبلة عزيزة" كما يطلق عليها تلاميذها ومنهم السيسي.

وأكدت الأبلة عزيزة أن السيسي كان طالباً متفوقاً، قائلةً: "أنا لم أكن أدرّس إلا الفصول المتفوقة، وهو كان من الطلبة المتفوقين".

ولخصت أستاذة السيسي ما يتمناه المواطنون المصريون من الرئيس القادم بكلمات قليلة ومعبرة، قائلةً: "نفسي أحسّ بالأمان". كما شددت على أن "مصر كلها محتاجة له"، أي للسيسي.

ودعت الأبلة عزيزة لطالبها السابق بالتوفيق ليستطيع تطبيق ما وعد به المصريين، معربةً عن ثقتها بنجاحه. وفي هذا السياق قالت: "هو ناجح في حياته. وسوف ينجح برضا الله في الانتخابات".

وأخيراً كشفت الأستاذة أنها تقلب قنوات التلفزيون باستمرار بحثاً عن أي ظهور أو مقطع مسجل للسيسي، كما أعربت عن أمنيتها بمقابلة السيسي واحتضانه، مؤكدةً فرحها به وبما وصل إليه.