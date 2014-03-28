مقتل 4 بينهم صحافية مصرية باشتباكات في القاهرة

أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة بسقوط 4 قتلي في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك خلال مواجهات بين الأهالي وأنصار الإخوان، من بينهم صحافية مصرية وسيده قبطية، كما تم إلقاء القبض على 79 من مثيري الشغب.

وأضافت أن الصحافية تدعى ميادة أشرف (22 عاماً)، أما السيدة القبطية فقتلت بطعنات بآلة حادة، والقتيلان الباقيان قُتلا برصاص في الصدر والرأس. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمني قوله إن الصحافية قتلت بالرصاص خلال الاشتباكات.

وقال المصدر الأمني إن الصحافية التي تعمل في صحيفة "الدستور" المحلية، وأكد الموقع الإلكتروني للصحيفة مقتل الصحافية.

وصرح وزير الصحة المصري، الدكتور عادل عدوي، في مداخلة مع قناة "ON TV" بأنه قد تم نقل جثمان الصحافية القتيلة لمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة.

وكانت جريدة "الدستور" قد وجهت استغاثة عاجلة إلى وزارة الصحة، لنقل جثة الصحافية، حيث يجد محررو "الدستور" صعوبة في الوصول إلى منطقة الاشتباكات لنقل الجثة، وذلك بحسب ما ورد في "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ).

وقتل تسعة صحافيين أثناء تأدية عملهم في مصر منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين. وقتل ستة منهم في عام 2013.