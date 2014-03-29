مسلحون ليبيون يقتلون قبطياً مصرياً بالرصاص في بنغازي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن مسلحين ليبيين قاموا صباح اليوم السبت بالهجوم على متجر لبيع الخضروات في مدينة بنغازي، وأطلقوا أعيرة نارية صوب اثنين من المصريين تصادف وجودهما بالمتجر، ما أسفر عن مقتل أحدهما، ويدعى جاد عبد المسيح عبد الملاك.

وأضاف المتحدث أن السفارة المصرية في طرابلس تتابع عن كثب الحادث، حيث قامت بالتواصل مع السلطات الليبية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع على مدار الساعة أحوال المواطنين المصريين في ليبيا.

وجددت تحذيرها الذي أصدرته عدة مرات للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا. كما طالبت المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحرص والحذر حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم في ضوء تدهور الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.