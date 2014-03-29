الحكم بإعدام مؤيدين للإخوان في قتل صبية مصريين

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق اثنين من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهما بعد إدانتهما بالقتل في قضية إلقاء صبية من فوق سطح بناية خلال اشتباكات بالإسكندرية في يوليو.

وحكمت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر بإعدام المتهم الأول محمود حسن رمضان، والمتهم الثاني عبد الله الأحمدي، في قضية إلقاء صبية من أعلى عقار سيدي جابر بالمدينة الساحلية.

وقررت المحكمة أيضاً حجز الحكم على باقي المتهمين وعددهم 61 شخصاً إلى جلسة 19 مايو المقبل.

وترجع وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو الماضي، والذي شهد اشتباكات بين عناصر الإخوان المسلمين وأهالي منطقة سيدي جابر تخللها قيام أعضاء التنظيم بإلقاء الصبية من فوق أسطح العقارات بسيدي جابر، مما أسفر عن وفاة 23 وإصابة ما يقرب من 200 آخرين.

وأثار مقطع الفيديو المتصل بالواقعة ردود أفعال غاضبة وانتقادات واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان.

وبدورها، نفت الجماعة أن يكون أفرادها من المتورطين في الواقعة المذكورة.