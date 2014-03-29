مصر.. مطالبة بكشف قتلة صحافية الدستور

أعلنت حركة صحفيون ضد التعذيب، الحداد على روح الصحافية ميادة أشرف، التي لقيت مصرعها أمس في الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وعناصر الإخوان، في منطقة عين شمس.

وطالبت الحركة في بيان لها، بفتح تحقيق عاجل بشأن وقائع استهداف الصحافيين المتكررة، محمّلة كلاً من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ونقيب الصحافيين، ضياء رشوان، مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع الصحافيين في مصر.

ونشرت الحركة قائمة بأسماء القتلى من الصحافيين منذ العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى عشرة صحافيين تم استهدافهم بالرصاص. بالإضافة إلى نشرها أسماء عشرات المصابين من الصحافيين والإعلاميين، والمعتقلين الذين وصل عددهم إلى أكثر من عشرين صحفيًا وإعلاميًا منذ العام الماضي.