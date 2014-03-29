مقتل "ميادة" يفتح ملف أمن الصحافيين بمصر

فتح مقتل الصحافية الشابة في جريدة "الدستور" المصرية، ميادة أشرف (22 سنة)، خلال الاشتباكات الدامية التي جرت مساء الجمعة بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة)، مجدداً ملف استهداف الصحافيين والإعلاميين المصريين بالقتل والاعتداءات والإهانات وتكسير معدات التصوير والاستيلاء على كاميراتهم وهواتفهم المحمولة، وذلك على خلفية الصراع السياسي الدائر حالياً بمصر.

وطرحت الحادث مسألة كيفية حماية حياة الصحافيين وتأمين سلامتهم أثناء تأديتهم واجبهم الإعلامي ونقل الأحداث في حالات الصراع والعنف.

الحماية الذاتية للصحافي

وفي هذا السياق، تحدث صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، عن وجود "تقاليد دولية متعارف عليها يتم اتّباعها في مناطق الاشتباكات والاضطرابات.. إلا أن الظروف الأمنية بمصر لا تسمح بسريان واحترام هذه التقاليد".

وذكّر عيسى، في حديث لـ"العربية.نت"، باقتراح كان قد قدمه في السابق ويقضي بارتداء الإعلاميين والصحافيين زيا موحدا لتمييزهم، ومن ثم تحييدهم من طرفي الاشتباكات. ألا أنه أضاف: "لكن الأمر بمصر مختلف بعض الشيء.. فإذا ارتدى الصحافيون زيا يميزهم، فسوف يتم تحديدهم وضربهم لأنهم مستهدفون من بعض التنظيمات التي ترى أن الإعلام يفضح انتهاكاتها وجرائمها".

وتابع: "بالتالي فإن الحل يكمن في تدريب الصحافي على الحماية الذاتية والابتعاد بمسافة معقولة عن أماكن الاشتباكات الساخنة". وفي هذا السياق أبدى عيسى أسفه لحماسة بعض الصحافيين في اقتحام أماكن الاشتباك، بما يعرضهم للخطر الذي قد يصل إلى الوفاة.

ومن جهتها، استنكرت الصحافية حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، في حديث مع "العربية.نت" تكرار حوادث قتل الصحافيين "لمجرد أنهم يؤدون دورهم في نقل الأحداث"، داعيةً إلى تحرك واسع لحماية الصحافيين ومحاسبة القتلة.

مكان محايد للحماية من الموت

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، قد لفت في حديث مع بوابة "مصراوي" إلى أن الوكالات والمنظمات العالمية تدرب طواقمها على بعض القواعد في أجواء الحروب أو النزاعات.

ومن بين هذه القواعد عدم وقوف الصحافي في أي من جوانب الاشتباك، سواء مع المتظاهرين أو مع الشرطة، حتى لا يصبح طرفا في الصراع. كما أوضح علم الدين أن على الصحافي عدم إظهار الكاميرا بشكل ملفت، لأنه من السهل إصابة حاملها.

وأكد علم الدين على أهمية تدريب كافة المؤسسات الإعلامية لأفرادها وإعدادهم بدنياً ونفسياً، وعلى الإسعافات الأولية، وكيفية حماية أنفسهم أثناء الاشتباكات.

يذكر أن حوادث مقتل الصحافيين قد تكررت منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وبلغ عدد الضحايا تسعة قتلى أثناء أحداث العنف التي تقع من حين للآخر في مصر. وأشهرهم الحسيني أبو ضيف الصحافي في جريدة "الفجر" الذي قتل بطلقة في الرأس في الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر الماضي.