62 متهماً من الإخوان أمام الجنايات وسط تشديد أمني

تشهد محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إجراءات أمنية مكثفة من عناصر قوات الشرطة والجيش، قبيل النطق بالحكم على 62 متهماً منتمين إلى جماعة الإخوان، من بينهم المتهمان بإلقاء الصبية من فوق مبنى سيدي جابر، في أحداث جمعة 5 يوليو، التي راح ضحيتها أكثر من 18 قتيلاً و200 مصاب.

وتحولت منطقة المنشية إلى ثكنة عسكرية، حيث وضعت بوابات إلكترونية على مداخل المحكمة، وأحكمت القبضة الأمنية على المكان المحيط.

وكانت المحكمة استمعت في جلساتها الماضية إلى شهادة الشهود من ضباط الشرطة والمتظاهرين.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى الطبيب الذي أعد التقرير الطبي من مستشفى الأمراض العقلية الخاص بالمتهمين الأول "محمود رمضان" المنتمي إلى تنظيم القاعدة، والمتهم التاسع "محمد شحتوت"، الذي أقر بخلو المتهمين من أي مرض عقلي.

إلى ذلك، شاهدت المحكمة الفيديوهات الخاصة بواقعة إلقاء الصبية من أعلى المبنى الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك فيديو الاشتباكات التي وقعت في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهماً إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أعمال العنف التي قام بها الإخوان بمنطقة سيدى جابر في 5 يوليو الماضي، ومن بين المتهمين المتهم "محمود حسن رمضان عبدالنبي" الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من السطح.