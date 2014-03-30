تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى يوم الثلاثاء القادم

قررت محكمه الجنايات تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ليوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع مرافعة العادلي.

ووجهت المحكمة تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إلى المتهمين.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي للتربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية بحبس خالد الأزهري الوزير الإخواني الأسبق عامين لتستره على البلتاجي، يأتي هذا فيما تستأنف محاكمة كل من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي في قضية اتهامهما بتعذيب ضابط ومندوب شرطة خلال اعتصام رابعة، حيث من المقرر الاستماع إلى أقوال الشهود بجلسة اليوم الأحد.