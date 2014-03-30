تأجيل محاكمة مرشد الإخوان ونائبه إلى 16 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرون من قيادات الجماعة إلى السادس عشر من أبريل المقبل.

ويواجه المتهمون اتهامات بـالتحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة والانضمام إلى عصابة مسلحة، تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطّم.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، قد وافق على إحالة 919 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة المنيا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا في قضيتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل، والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فضّ الاعتصامين المسلحين للإخوان بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة.

وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، و201 متهم هارب أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم، وتقديمهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

ويتصدر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات أنه قام بتحريض المتهمين من أعضاء الإخوان على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي.