حبس 51 إخوانياً بالإسكندرية من ٣ إلى ٦ سنوات

قضت محكمة مصرية بمدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة 51 شخصاً من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و6 سنوات وغرامات مالية.

وعاقبت محكمة جنح المنتزه 23 شخصاً من أنصار مرسي بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

وألقي القبض على المتهمين في أحداث 20 ديسمبر الماضي قبل أن تتم إحالته إلى النيابة في القضية.

كما قضت ذات المحكمة بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على شخص، في حين تمت معاقبة 17 آخرين بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

ووجّهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها التظاهر من دون تصريح والانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق والمشاركة في أحداث عنف.