فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة مصر غداً الاثنين

أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من غدٍ وحتى 20 أبريل.

وحددت اللجنة يومي 26 و27 مايو المقبل لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتقرر تخصيص يومي 16 و17 يونيو المقبل لإجراء جولة الإعادة في الانتخابات، إذا لزم الأمر.

وحددت اللجنة يومي 28 و29 أبريل للتظلم ممن لم تُقبل طلبات ترشحهم للرئاسة، وستفصل اللجنة في تلك التظلمات خلال يومي 30 أبريل والأول من مايو.

وتقرر أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح للرئاسة هو 9 مايو، ومن المقرر أن يختار المرشحون رموزهم الانتخابية في 10 و11 مايو.

وتنتهي الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين في 23 مايو، وتحظر الدعاية يومي 24 و25 مايو وكذلك في أيام الانتخابات. ويكون اقتراع المصريين بالخارج من 15 مايو إلى 18 مايو من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً.

وتفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في الطعون على أداء اللجان العامة للانتخابات خلال يومي 30 و31 مايو. وستعلن نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في موعد غايته 5 يونيو.

وتبدأ الحملات لجولة انتخابات الإعادة - إذا وجدت - اليوم التالي من إعلان نتيجة الجولة الأولى وحتى 15 يونيو. ويكون 26 يونيو آخر موعد لإعلان نتيجة الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.