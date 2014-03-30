قواعد التصديق على تأييد المصريين لمرشحي الرئاسة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قواعد وإجراءات التصديق على توقيعات المواطنين المؤيدين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والقواعد المنظمة لتصويت الناخبين الوافدين في غير محل إقامتهم.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع" فإن القرار تضمن قواعد تأييد المواطنين لراغب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في 4 مواد كالتالي:

مادة (1) لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله حق الانتخاب أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

مادة (2) يجيب أن يكون التأييد على النموذج المرفق بهذا القرار ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على خلاف هذا النموذج، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

مادة (3) لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح.

مادة (4) يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبغير رسوم.. أما بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح فيتم التصديق على توقيعاتهم بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

فيما تضمن قرار لجنة الرئاسة الخاص بقواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته 9 مواد وهي:

1- للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رغبته في الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة لذلك ويعلن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

2- يكون إبداء الرغبة من الطالب شخصياً ولا يعتد في إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي.

3- يتم إثبات الرغبة بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أي مكان آخر تحدده اللجنة.

4- بعد التحقق من شخصية الطالب يؤشر الموثق المختص على الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بخاتم شعار الجمهورية، ويثبت في سجل خاص يدويا أو باستخدام القارئ الإلكتروني.

5- يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها في نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في اليوم التالي لتاريخ ورودها.

6- يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته بالموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية أو بالوسائل الأخرى التي تخصصها اللجنة لذلك.

7- يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط.

8- تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات لجنة الانتخابات لحين إعلان انتخاب رئيس الجمهورية وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.

9- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.