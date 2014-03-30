مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم على حافلة في سيناء

قال مصدر عسكري، إن جنديا بالجيش المصري قتل اليوم الأحد، عندما هاجم متشددون مسلحون حافلة كان يقودها في العريش في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المصدر لرويترز، أن الحافلة كانت تنقل ضباطا في الشرطة، أصيب ثلاثة منهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

وصعد متشددون في سيناء هجماتهم على الدولة منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 400 فرد أمن.

وامتد نطاق الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى في الشهور الماضية.