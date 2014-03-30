وزير داخلية مصر: ضبط تنظيم متشدد جديد

قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اليوم الأحد إن أجهزة الأمن ضبطت عناصر من تنظيم متشدد جديد ارتكب 19 "حادثا إرهابيا" في مصر خلال الشهور الماضية.

وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة إن تنظيم أنصار الشريعة في أرض الكنانة مسؤول عن استهداف 19 من رجال الشرطة وسبعة من أفراد القوات المسلحة.

وأشار إلى أن تشكيل هذا التنظيم كان "عقب الضربات الأمنية لتنظيم أنصار بيت المقدس" الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات داخل مصر.

وقتل مئات من أفراد الأمن في هجمات مسلحة وتفجيرات نفذها متشددون في سيناء منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وامتد نطاق الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى في الشهور الماضية.