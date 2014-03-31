إخوان مصر يلوحون بتصعيد تظاهراتهم لتعطيل الانتخابات

دعت جماعة الإخوان المحظورة إلى مزيد من التظاهرات في البلاد، مع فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر اليوم الاثنين.

وكانت جامعة الأزهر، التي شهدت اشتباكات بين طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان وقوات الأمن الأحد أسفرت عن مقتل طالبين، قد أصدرت بياناً طالبت فيه بإجراء تحقيق عادل لبيان وفاة الطالبين خلال التظاهرات.

وأسفرت التظاهرات عن تحطيم العديد من السيارات واشتباكات بين الأهالي وطلاب المدينة الجامعية إثر خروج الطلاب إلى الشارع.

وتوعدت إدارة الجامعة الطلاب الذين وصفتهم بـ"المشاغبين" بالعقاب، موضحة أنه جار تحديد الجناة منهم لأنهم يتحملون خسائر حرق السيارات والتي قدرت مبدئيا بـ 10 ملايين جنيه.

وأكدت جامعة الأزهر، أن أحداث الشغب لن تؤدي إلى تعطيل الدراسة أو تعليقها، بل تزيد إدارة الجامعة إصراراً على استكمال الدراسة وأداء دورها الريادي كاملاً.

وتتهم جهات عدة جماعة الاخوان المحظورة بالسعي لنشر العنف والفوضى بغية وقف تنفيذ خارطة الطريق.