السيسي يستبق الحملات الانتخابية بظهور رياضي

عشية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، وقبل أكثر من شهر على بدء حملات المرشحين تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمشير عبدالفتاح السيسي، وهو يقوم بجولة أمس الأحد بمنطقة التجمع الخامس مستقلاً دراجته الهوائية.

وتبادل السيسي خلال جولته الرياضية الحديث مع عدد من المواطنين، الذين تجمعوا حوله، حيث أكد لهم أن الفترة القادمة تستلزم تضافر الجهود لمواجهة حرب ضد عدو لا يعرف شيئاً عن معنى الوطن.

كما لفت السيسي إلى أنه لا يخشى أن تتعرض حياته للخطر فداء للوطن، مؤكداً أنه حين تخلى عن منصبه كوزير للدفاع جاء تلبية لنداء الشعب، الذي وضع ثقته به متمنياً أن يكون دائماً أهلاً لثقة الشعب المصري فيه.

وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى العشرين من أبريل 2014.

يذكر أن المشير عبدالفتاح السيسي تقدم باستقالته من وزارة الدفاع المصرية الأربعاء الماضي، معلناً عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.