وزير الدفاع: جيش مصر لن يتغير.. وهمّه مصلحة الشعب

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تحمّلت الكثير من أجل مصر وشعبها العظيم، وما يقدمه رجالها يعكس أعلى درجات الولاء والانتماء للشعب المصري.

وأشار القائد العام إلى أن الجيش المصري دائماً ما يسجل له التاريخ أنه جيش وطني عظيم لم يتخاذل في الوقوف خلف شعبه، بحسب ما نقلت عنه "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، مشيراً إلى أن الجيش المصري لن يتغير، وأن همّه مصلحة شعبه ووطنه، وأنه لا ينتمي لأي مذهب فكري أو طائفي أو سياسي أو ديني.

ووجّه صبحي في تصريحات له عقب أول لقاء له مع رجال القوات المسلحة، عقب توليه مسؤولية القيادة العامة ووزارة الدفاع، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الذين يقاتلون الإرهاب في سيناء، وفي جميع المحافظات التي تعاون فيها الشرطة في مداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية.

وأوضح الفريق أول صبحي أن العالم أجمع يرصد ويتابع ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة لمحاربة الإرهاب في سيناء، مشيداً بالروح المعنوية المرتفعة لرجال القوات المسلحة الذين يؤدون مهامهم بنجاح كبير في مواجهة الإرهاب بسيناء واستعدادهم الكامل للتضحية في سبيل مصر.

ووجّه صبحي التحية والتقدير للمشير عبدالفتاح السيسي على دوره التاريخي والوطني في الانحياز لإرادة الشعب المصري خلال ثورة ٣٠ من يونيو المجيدة.