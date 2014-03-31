وهيبة: الولاء أهم معايير اختيار قيادات الجيش المصري

قال الفريق حمدي وهيبة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن أهم ما يحكمنا في العسكرية المصرية الولاء والعمل لمصلحة الوطن، وهذا ظهر جلياً في انسحاب الفريق سامي عنان من انتخابات الرئاسة وترك المجال للمشير عبدالفتاح السيسي للتوحد حول مصلحة الوطن، واصفاً قرار عنان بقرار الفرسان بانسحابه من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف وهيبة، خلال حواره مع برنامج الحدث المصري عبر شاشة الحدث مساء الأحد، أن هناك ضوابط ومعايير لاختيار قيادات القوات المسلحة، موضحاً أن معايير اختيار وزير الدفاع لا تختلف عن رئيس الأركان، ومن أبرزها توليه قيادة عدد من الأسلحة المشتركة والخبرة والأقدمية.

ولفت إلى أن الأقدمية يمكن تجاوزها وهو ما حدث في حالات كثيرة سابقة أبرزها تعيين الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي رئيساً للأركان، رغم أنه كان هناك عدد من الدفعات أقدم منه بمراحل إلا أن خبرته هي التي حكمت القرار.

وأوضح وهيبة أن العُرف العسكري يقر بأن يتولى منصب رئيس الأركان أحد ضباط المدرعات أو المشاة وهو ضابط مدرعات، مشيراً إلى أن الأسماء الأخرى التي طرحت لهذا المنصب مثل الفريق عبدالمنعم التراس لها كل الاحترام ولكنهم قادة متخصصون وليسوا أسلحة مشتركة.

وتابع وهيبة أن قواتنا المسلحة قادرة على القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، موضحاً أن نقص العمليات الإرهابية في سيناء خير دليل أن الجيش اتخذ إجراءات تأمين نجحت في وأد الكثير من العمليات الإرهابية .