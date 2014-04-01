التحقيق في اتهام صباحي بتلقي أموال من رجل أعمال

كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نيابة شرق القاهرة الكلية بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عزب السيد مخلوف، ضد حمدين صباحي، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذي يتهمه فيه بتلقي تمويل من بعض رجال الأعمال المصريين، والكشف عن أسباب منحه تلك الأموال.

وتقرر أن تستمع نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد الخولي، مدير النيابة، الأحد القادم، لأقوال مقدم البلاغ الذي أكد أنه يمتلك مستندات تؤكد قيام مالك شركة "النساجون الشرقيون" بإمداد حمدين صباحي بمبالغ مالية طائلة بموجب شيكات صادرة عن الشركة دون أي أسباب متعلقة بارتباط المرشح الرئاسي المحتمل بأعمال مع صاحب الشركة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، قال عزب مخلوف، المحامي ومؤسس حركة "الاستقرار والتنمية" ومقدم البلاغ ضد حمدين صباحي، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 5309 ضد كل من صباحي، المرشـح المحتمـل لرئاسة الجمهورية، ومحمد فريد خميس مالك شركات "النساجون الشرقيون"، وأحد أقطاب الحزب الوطني المنحل، وفريدة محمد فريد خميس المسؤولة بالشركة.

وحمل مضمون البلاغ أن تلك المبالغ مقدمة للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية حمدين صباحي وأن العلاقة بين الشركة وبينه ليست علاقة عمل، حيث إن صباحي ليس محامياً ولا محاسباً ولا مقاولاً من الباطن حتى يتلقى تلك المبالغ الكبيرة من الشركة، مطالباً بتوضيح اتجاه حركة هذه المبالغ.