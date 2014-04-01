السيسي يخضع للكشف الطبي ضمن إجراءات الترشح للرئاسة

خضع المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي المحتمل، للكشف الطبي اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن إجراءات الترشح للرئاسة، بحسب ما أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة.

وقالت الحملة الرسمية للسيسي إن "إجراءات الكشف الطبي أجريت في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة" صباح اليوم، ونشرت عدة صور له أثناء عملية الكشف الطبي.

ودخلت عملية توكيلات المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية في مصر يومها الثاني اليوم الثلاثاء.

وينبغي على كل مرشح الحصول على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل من محافظات مصر الـ29 على ألا يقل عدد التوكيلات في كل محافظة عن 1000 توكيل.

وكانت مصادر في حملة المشير عبدالفتاح السيسي قد أكدت أن محمد أبوشقة، المستشار القانوني للمشير، قد توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لسحب أوراق الترشح، تمهيداً لتقديمها رسمياً بعد استكمالها.