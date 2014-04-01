تدمير 14 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بسيناء

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن مقتل 3 متشددين، وضبط 52 مشتبهاً بهم إلى جانب تدمير 14 بؤرة إرهابية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق: جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تم قتل 3 متشددين بعد زرعهم عبوة ناسفة، وضبط 52 من المشتبه بهم، وجارٍ فحصهم للتأكد من مدى تورطهم في الأحداث. إضافة إلى تدمير 14 بؤرة إرهابية كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، إلى جانب حرق وتدمير 3 سيارات، و6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

