جماعة الإخوان تؤجل موقفها من الانتخابات الرئاسية

أجلت جماعة الإخوان المسلمين إعلان موقفها من الانتخابات الرئاسية حتى غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وقالت إن موقفها المبدئي هو المقاطعة، ولكن هذا يعتمد على ما إذا كان هناك حل سياسي سيتم من عدمه.

وقالت مصادر داخل تحالف دعم الإخوان إن هناك تباينا داخل أحزاب التحالف حول المشاركة في انتخابات الرئاسة، والعودة للعمل السياسي، من بينها السعي نحو إيجاد حل سياسي عاجل، لاسيما عقب فشل فاعليات 19 من مارس التي دعت لها الجماعة.

ودعت جماعة الإخوان المحظورة إلى مزيد من التظاهرات في البلاد، مع فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر أمس الاثنين.

من جهة أخرى قررت جامعة الأزهر السماح بتمركز قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي، بشكل دائم، لمواجهة أعمال عنف طلاب الإخوان.