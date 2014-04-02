إدانات لأعمال العنف عقب تفجيرات جامعة القاهرة

نعى رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، العميد طارق المرجاوي الذي قتل في التفجير الذي حدث أمام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء.

ودعا محلب إلى عقد لجنة أمنية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إضافة إلى المخابرات العامة والحربية والأمن القومي.

من جهته أدان مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، تفجيرات جامعة القاهرة وأكد أن الفترة المقبلة فترة فارقة في تاريخ مصر، فيما أعلن الأزهر أنه يتابع بقلق أحداث التفجيرات الأخيرة.

فيما تقدمت حملة المرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي بالتعازي في ضحايا الإرهاب الغادر بجامعة القاهرة، من خلال بيان على صفحتها على "فيسبوك"، مؤكدة أن مصر لن تخضع للإرهاب الأسود ولن تهزم أبداً.

كذلك أدان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحى، التفجيرات وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن مصر ستنتصر وستقتص لشهدائها.

وفي سياق متصل أدان المتحدث الرسمي باسم حزب "النور"، شريف طه، كافة مظاهر العنف، وقال إن الإرهاب خطر حقيقي يواجه الدولة.