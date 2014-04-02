حملة السيسي: برنامجنا لن يكون خطباً أو شعارات

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بأن الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي أكدت أن البرنامج الانتخابي للمشير لن يكون خطباً أو شعارات، بل سيكون نهجاً مدروساً ورؤية واضحة.

وقالت الحملة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "في إطار ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بأن بعضاً من أعضاء حملة المشير عبدالفتاح السيسي قد رفضوا برنامجه الانتخابي، وأبدوا عليه بعض الاعتراضات، فإن الحملة الرسمية للمشير تؤكد النقاط التالية:

إن المشير السيسي سبق وأعلن خلال بيان ترشحه للرئاسة بأن برنامجه الانتخابي لن يكون مجموعة خطب أو شعارات، بل سيكون نهجاً مدروساً ورؤية واضحة تسعى لقيام دولة مصرية ديمقراطية حديثة ترتكز على أعمدة وطنية لا تهتز أبداً، وسوف يعلن بنفسه هذه الرؤية بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك ودون إسراف في الكلام أو النفقات أو الممارسات المعهودة".

وأضافت: "سبق وأعلن عمرو موسى عن عدد من الملامح والخطوط العريضة لرؤية وبرنامج المشير عبدالفتاح السيسي عقب مقابلة له مع سيادته ارتكزت إلى محورين أساسيين هما:

إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وإشراك جموع الشعب المصري العظيم في التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من الشفافية بحقائق الوضع الاقتصادي الحالي".

وتابعت: "هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يتقدم بها تطوعاً العديد من الشخصيات العامة والمتخصصة والتي ترغب في دعمها لرؤية المشير السيسي من أجل مستقبل مصر، حيث وجه سيادته فريقاً متخصصاً من أعضاء حملته لأهمية التواصل والتفاعل مع جميع هذه الأفكار ودراستها وتقييمها تقديراً منه لقيمة وجهد القائمين عليها وإيماناً منه بحق جميع المصريين في المشاركة في وضع ملامح المستقبل".

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن يأتي في سياق من الاجتهادات التي تفتقد إلى الدقة والإلمام الكامل بالمعلومات على الرغم من استنادها إلى مصادر قد ترى أنها موثوق بها.

وواصلت: "تأمل الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي من جميع وسائل الإعلام والسادة الإعلاميين التكرم بمراجعة الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي قبل تناول أي معلومات أو أخبار ترتبط بالمرشح أو حملته، كما تؤكد أنه يسعدها تلقى أي اتصالات في هذا الشأن لتوضيح الحقائق بشكل مباشر وبمصداقية كاملة".