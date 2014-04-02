قضايا بديع وأنصار الإخوان ومبارك أمام القضاء المصري

ينظر القضاء المصري اليوم في عدد من القضايا التي تتهم فيها قيادات من جماعة الإخوان وأنصارها، حيث يُحاكم 48 متهما، بينهم محمد بديع، المرشد العام، في أحداث قطع الطريق الزراعي بـ "قليوب" أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة.

كما تنظر محكمة "جنايات الجمالية"، في قضية محاكمة 11 متهما في قضية "اقتحام مشيخة الأزهر". إلى ذلك تستمع محكمة جنايات القاهرة، إلى المرافعة في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في يوليو الماضي، وتستكمل "جنايات" القاهرة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعدوه بتهمة قتل متظاهري 25 يناير.