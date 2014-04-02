3 انفجارات تهز محيط جامعة القاهرة.. ومقتل عميد شرطة

أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة بوقوع انفجار ثالث بمحيط جامعة القاهرة بالجيزة بعد وقت قصير من وقوع انفجارين متزامنين أديا إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة آخرين.

وانفجرت العبوة الثالثة في حديقة بين شرطيين وصحافيين، وسط أنباء عن العثور على قنبلة رابعة وجارٍٍ التعامل معها من قبل قوات الشرطة وخبراء المفرقعات. وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة بأسلاك شائكة، وذلك لتسهيل عملية التمشيط والتأمين التي تجري حالياً في محيط الجامعة عقب وقوع الانفجارات.

من جانبها أعلنت جماعة تسمى "أجناد مصر" مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في محيط جامعة القاهرة، ظهر الأربعاء، وأدى إلى مقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق المرجاوي، وإصابة 5 آخرين.

وقالت الجماعة الإرهابية في بيانها: "فتح الله على جنودنا الأبطال ضمن حملة القصاص حياة بالوصول إلى تجمع لكبار قيادات الأجهزة الأمنية المتمركزة بالقرب من ميدان النهضة، وزرع ثلاث عبوات ناسفة في المكان، وفور وصولهم تم تفجير عبوتين، وتم تأخير قنبلة أخرى لوجود حشد من المدنيين".

وأضاف البيان "أن هناك عمليات تم تقليل قوتها الانفجارية حتى تضمن عدم وصول تأثيرها إلى المارة، ولو أدى ذلك إلى ضعف مفعولها".

مقتل عميد شرطة وإصابة 5 آخرين

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت أن عميد شرطة قتل وأصيب خمسة ضباط آخرين، بينهم لواء شرطة، اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوتين ناسفتين خارج جامعة القاهرة بالجيزة.

وذكرت في بيان أن الانفجار ناجم عن "زرع العبوتين (الناسفتين) بإحدى الأشجار بالمنطقة".

وأضافت أن الانفجار الذي وقع بشارع مواجه للباب الرئيسي للجامعة أسفر عن مقتل العميد طارق المرجاوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وإصابة 5 من الضباط من قوة مديرية أمن الجيزة.

وقالت مصادر أمنية إن القنبلتين بدائيتا الصنع وانفجرتا أمام البوابة الرئيسية للجامعة وكانتا تستهدفان تشكيلات الأمن المركزي التي وصلت قبل الانفجار بدقائق لتأمين الحرم الجامعي.

وأضافت أن خبراء المفرقعات وعربات الإسعاف انتقلت إلى الميدان فيما أغلقت أجهزة الأمن منطقة الحادث ومحيط جامعة القاهرة ومنعت مرور السيارات والمارة للتأكد من عدم وجود أي متفجرات أخرى كما بدأت في تمشيط المنطقة ومعاينة القنابل التي أحدثت الانفجار بواسطة الخبراء والكلاب البوليسية المدربة فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين للمستشفيات.

هذا وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الانفجار الثالث الذي وقع أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة لم يسفر عن أية إصابات، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ).

وقال المصدر إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم تعليقها أيضاً على إحدى الأشجار المواجهة للبوابة الرئيسة للجامعة، كما حدث في التفجيرين السابقين.

وأشار المصدر الأمني إلى أن خبراء المفرقعات مازالوا يواصلون جهودهم لتمشيط محيط جامعة القاهرة باستخدام الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود أي عبوات ناسفة أخرى.

وقال شهود عيان إن المارة كانوا يجرون في كل الاتجاهات بالقرب من موقعي الانفجارين قرب كلية الهندسة بجامعة القاهرة وحديقة الحيوانات.

وقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات وتفجيرات نفذها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسة مستمرة بالجامعة ولا نية لتعطيلها بعد انفجار عدد من القنابل بالقرب من الحرم، بميدان النهضة، صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف نصار، في مداخلة تلفزيونية، أن الجامعة ستقاوم وستنتصر على الإرهاب، ولفت إلى أنه يتم تمشيط الجامعة مرتين يومياً في السادسة صباحاً وفي التاسعة مساء للحفاظ على أمن واستقرار الجامعة ضد الأعمال الإرهابية المحتملة.