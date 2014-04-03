بان كي مون قلق من أحكام الإعدام الجماعية بحق الإخوان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق من أحكام الإعدام بحق أكثر من 500 شخص واحتجاز صحفيين في مصر. جاء ذلك خلال لقاء بان كي مون يوم الأربعاء 2 أبريل مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في بروكسل، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة "نقل الأمين العام للوزير قلقه العميق بخصوص أحكام الإعدام الجماعية التي أعلنت في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى احتجاز صحفيين".

يأتي هذا بعد أن أحيل ملف 529 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الشهر الماضي للمفتي للنظر في أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم بعد اتهامهم بالتورط في أحداث عنف عقب فض اعتصام رابعة.

