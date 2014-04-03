حملة السيسي تتسلم أكثر من 27 ألف توكيل لتأييده

بعد ثلاثة أيام فقط من فتح باب الترشح للرئاسة المصرية، تمكّن المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي من جمع أكثر من 27 ألف توكيل لتأييده.

وتمكنت حركة "مستقبل وطن" من جمع هذه التوكيلات وتسليمها لحملة السيسي وبذلك يكون المرشح المحتمل نجح في جمع توكيلات تتعدى العدد المطلوب بحسب القانون والذي يصل إلى 25 ألف توكيل.

يُذكر أنه يلزم أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، كما لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتشمل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية على:

* أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين

* ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى

* أن يكون حاصلاً على مؤهل عال

* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية

* ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً

* ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية

* ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

